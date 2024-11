PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Hofheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 02.11.2024

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5900152) kam es am Samstag im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Einsatz einer Gaspistole, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Am Nachmittag suchte eine Gruppe von vier bis fünf Männern einen 23-Jährigen an seiner Arbeitsstätte in einem Ladengeschäft auf. Im Lieferantenbereich des Ladens sollen die Beteiligten aufeinander eingeschlagen und -getreten und ein Beteiligter einen Schuss aus einer Gaspistole abgegeben haben. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden fünf Beteiligte verletzt, ein 27-Jähriger schwer.

Zwei flüchtige Beteiligte wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen, zur Dienststelle gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen, sowohl hinsichtlich des unbekannten Schützen als auch hinsichtlich weiterer Beteiligter, dauern an.

Hintergrund der Auseinandersetzung soll ein privater Streit der Beteiligten sein.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell