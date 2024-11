PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperliche Auseinandersetzung +++ Mercedes gestohlen +++ Einbruch und Brand in Gartenhütte +++ Terrassentür aufgehebelt +++ Einbrecher verscheucht +++ Hakenkreuz auf Straße gesprüht +++ Unfallflucht

1. Körperliche Auseinandersetzung, Kelkheim, Frankenallee, Dienstag, 05.11.2024, 11 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es in Kelkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Gegen 11 Uhr geriet ein Pärchen auf dem Friedhofparkplatz in der Frankenallee in Streit mit einem Unbekannten, in dessen Verlauf dieser die Frau beleidigte. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete darin, dass sich die beiden Männer gegenseitig ins Gesicht schlugen. Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Streife entfernte sich der Unbekannte. Er konnte von den Beamten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wird als 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit blonden Haaren und langem Gesicht beschrieben. Er trug eine Jeans und ein helles Oberteil. Hinweise zu dieser Sache nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Mercedes gestohlen, Hofheim-Diedenbergen, Hochheimer Weg, Dienstag, 05.11.2024, 6.25 Uhr

(ro)Am frühen Dienstagmorgen haben Diebe ein hochwertiges Fahrzeug in Hofheim-Diedenbergen gestohlen. Die Täter gelangten unberechtigt auf ein Grundstück im Hochheimer Weg und machten sich an dem dort abgestellten schwarzen Mercedes S 580 4MATIC zu schaffen. Wie sie ins Innere des Fahrzeugs gelangten, ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Täter gegen 6.25 Uhr rückwärts vom Parkplatz und beschädigten dabei die Zufahrtsschranke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Einbruch und Brand in Gartenhütte, Kelkheim, Münster, In den Krautgärten, Dienstag, 05.11.2024, 19:30 Uhr bis 21:09 Uhr

(cw)Am Dienstagabend brachen Unbekannte in Kelkheim in eine Gartenhütte ein. Dabei verursachten sie noch einen Brand. Zwischen 19:30 Uhr und 21:09 Uhr begaben sich der oder die Täter auf ein Gartengrundstück im Bereich "In den Krautgärten", Dieselstraße und "In den Padenwiesen". Dort drangen sie durch ein Fenster in den Innenraum der Gartenhütte und entwendeten mehrere Flaschen Wein. Beim Verlassen der Hütte verursachten die Einbrecher noch einen Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Terrassentür aufgehebelt, Bad Soden, Birkenstraße, Montag, 04.11.2024, 15 Uhr bis Dienstag, 05.11.2024, 13.20 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Dienstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bad Soden eingebrochen. Die Unbekannten machten sich gewaltsam an der Terrassentür des Anwesens zu schaffen und gelangten so ins Innere. Nachdem sie die Wohnräume durchsucht hatten, flüchteten die Täter unerkannt. Inwiefern sie Gegenstände entwendet haben, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

5. Einbrecher verscheucht, Hofheim-Marxheim, Sachsenring, Dienstag, 05.11.2024, 17.30 Uhr

(ro)Ein Einbrecher ist am Dienstagabend in Hofheim-Marxheim von einem Bewohner überrascht und so verscheucht worden. Der Unbekannte versuchte gegen 17.30 Uhr in ein Wohnhaus im Sachsenring zu gelangen, indem er einen Stein durch die Scheibe der Terrassentür warf. Als er bemerkte, dass die Bewohner zu Hause waren, flüchtete er schlagartig. Eine Beschreibung des Täters konnten die Bewohner nicht abgeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Hakenkreuz auf Straße gesprüht, Kelkheim-Ruppertshain, Am alten Rathaus, Freitag, 01.11.2024, 18.45 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 20 Uhr

(ro)Unbekannte haben am Wochenende ein Hakenkreuz auf eine Straße in im Kelkheimer Ortsteil Ruppertshain gesprüht. Zeugen stellten am Montag gegen 20 Uhr das mit schwarzer Farbe aufgesprühte rechte Symbol fest und meldeten dies der Polizei. Die Reinigungskosten belaufen sich auf etwa 150 Euro. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, nimmt die Kriminalpolizei diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt, Kelkheim, Parkstraße, Samstag, 02.11.2024, 18 Uhr bis Sonntag, 03.11.2024, 11 Uhr

(ro)In Kelkheim wurde ein geparkter Pkw am Wochenende von einem Fahrzeug beschädigt, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Der schwarze BMW X3 war zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr in der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des BMW. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von geschätzten 5.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

