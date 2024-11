POL-HRO: Korrektur: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Neu Zippendorf

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde ein mutmaßlicher Einbrecher offenbar auf frischer Tat ertappt, konnte jedoch unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Gegen 15:45 Uhr hörte eine Zeugin ungewöhnliche Geräusche im Flur eines Wohn- und Praxisgebäudes in der Lübecker Straße in der Schweriner Paulsstadt. Als sie nachsah, bemerkte sie einen Mann, der sich am Inventar des Hausflures ...

