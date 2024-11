Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein mutmaßlicher Einbrecher offenbar auf frischer Tat ertappt, konnte jedoch unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Gegen 15:45 Uhr hörte eine Zeugin ungewöhnliche Geräusche im Flur eines Wohn- und Praxisgebäudes in der Lübecker Straße in der Schweriner Paulsstadt. Als sie nachsah, bemerkte sie einen Mann, der sich am Inventar des Hausflures zu schaffen machte. Beim Erblicken der Zeugin entfernte sich der Tatverdächtige unverzüglich vom Tatort. Der Täter habe mehrere Kellerabteile sowie die Räume einer Praxis gewaltsam geöffnet und durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge verließ der Täter den Tatort ohne Beute.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - Etwa 185 cm groß - Schlanke Statur - Dunkelbraunes, kurzes, leicht gewelltes Haar - Drei-Tage-Bart - Dunkel gekleidet - Führte einen Rucksack mit sich

Am Tatort sicherte die Polizei Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat eine Person entsprechend dieser Beschreibung im Umfeld des Tatorts gesehen oder kann Angaben zum Geschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache zu melden.

