Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großkontrolle auf der BAB 20 - Polizei Güstrow zeichnet ernüchterndes Ergebnis im Zusammenhang mit der Einhaltung von Geschwindigkeiten sowie auch der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern

Rostock (ots)

Am 04.11.2024 wurde unter Führung der Polizeiinspektion Güstrow auf der BAB 20 im Bereich des Parkplatzes Quellental eine Großkontrolle durchgeführt. Im Rahmen der länderübergreifenden Zusammenarbeit fand diese Kontrolle auch unter Einbindung von Polizeikräften aus Schleswig-Holstein statt. Insgesamt befanden sich somit 38 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Anlass der Kontrolle: die Überprüfung der Einhaltung der örtlich begrenzten Geschwindigkeit, der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer aufgrund des möglichen Konsums von Alkohol, Betäubungsmitteln und Medikamenten sowie auch die Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs.

Im Ergebnis der achtstündigen Kontrolle wurden mit Bezug zur Einhaltung der Geschwindigkeit etwa 3150 Fahrzeuge gemessen, von denen allein 388 die örtlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit verkehrswidrig und zum Teil sogar deutlich überschritten. So haben 18 Verkehrsteilnehmer die vorgegebene Geschwindigkeit um mindestens 26 km/h überschritten, weshalb sie in der Folge mit teilweise mehrmonatigen Fahrverboten zu rechnen haben. In Ergänzung dessen stellten die Beamten insgesamt acht Verkehrsteilnehmer fest, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Zudem musste gegen einen 18-jährigen Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet werden, da dieser ein so genanntes Einhandmesser mit sich geführt haben soll.

Im Zusammenhang der Kontrollen des gewerblichen Güter- sowie Personenverkehrs leiteten die Kontrollkräfte außerdem insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell