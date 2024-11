POL-HRO: Kontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang"

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Nacht vom 31. Oktober zum 01. November 2024 zu einem Einbruch in Warnemünde gekommen sein soll. Nach dem aktuellen Stand der laufenden Ermittlungen sollen sich die Täter zunächst unbefugt Zutritt in ein Hotel- und Veranstaltungsgebäude in der Seestraße in Warnemünde verschafft und eine größere Menge Bargeld aus einem ...

mehr