POL-HRO: Hoher Schaden nach Einbruch in Stäbelower Einfamilienhaus im Landkreis Rostock

Teterow (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 04.11. gegen 21:30 Uhr in Neu Rachow bei Teterow zu einem Brand eines Holzschuppens. Das Feuer breitete sich in der Folge auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus aus. Durch eine aufmerksame Nachbarin konnten die Bewohner rechtzeitig geweckt und aus dem Haus geholt werden. Die hinzugezogenen Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Die beiden Doppelhaushälften waren ...

