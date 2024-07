POL-HAM: Nach Unfall auf Frielinghauser Straße: Fahrer eines roten Traktors gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Ein vermummter Autodieb scheiterte am Mittwoch, 10. Juli, bei dem Versuch, Funksignale eines Schlüssels aus einem Einfamilienhaus an der Spierkuhle abzufangen. Was der Dieb im Schilde führte, erkannte die vermeintliche Geschädigte sofort, als sie sich die Videoaufzeichnungen ansah. Gegen 2.49 Uhr stand plötzlich ein unbekannter, vermummter Mann vor ihrer Haustür. Er hielt in beiden Händen ein ...

