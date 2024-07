Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hammer hortet mehr als 250 Kilogramm Pyrotechnik in Wohnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamm-Herringen (ots)

Die Sprengstoffexperten des LKA NRW hatten am Mittwoch, 10. Juli, in Hamm einiges in ihren Lkw zu laden: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrfamilienhaus in Herringen stellten Beamte der Hammer Kriminalpolizei am Morgen mehrere Rauchgranaten, etwa 50 sogenannte Kugelbomben und weitere rund 250 Kilogramm illegal gehortetes Feuerwerk sicher.

Nach einem Zeugenhinweis durchsuchten die Polizisten mit einem umgehend erwirkten richterlichen Beschluss die Wohnräume des 34-jährigen Tatverdächtigen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell