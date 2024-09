Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Zwei Kfz-Diebstähle in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

In der Nacht vom 28.09.2024 (Samstag) auf den 29.09.2024 (Sonntag) ist es zu gleich zwei Kfz-Diebstählen in Wedel gekommen. Der angegebene Schaden liegt in beiden Fällen bei ungefähr 25.000,- Euro. Die Ermittler der Polizei erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Fall ereignete sich in der Zeit zwischen 18.00 Uhr (Samstag) und 11.15 Uhr (Sonntag) in der Mozartstraße. Ein Wedeler hatte seinen Mitsubishi-Outlander über Nacht an der Straße geparkt. Am Sonntag stellte der Halter dann das Fehlen des schwarzen Pkw mit Pinneberger Kennzeichen fest.

Im zweiten Fall liegt die Tatzeit zwischen 19.00 Uhr (Samstag) und 06.55 Uhr (Sonntag). In diesem Fall entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Nissan-Navara mit Pinneberger Kennzeichen. In diesem Fall liegt der Tatort in der Pulverstraße. Auffällig bei diesem Fahrzeug ist eine an beiden Seiten befindliche Firmenaufschrift.

Beide Fahrzeuge sind mit einem Keyless-Go-Schließsystem ausgestattet.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg beim Sachgebiet für komplexe Ermittlungen geführt. Hinweise von möglichen Zeugen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum und in Tatortnähe aufgefallen sind, können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

