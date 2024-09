POL-SE: Hasloh - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus in der Schulstraße

Ellerbek (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (26.09.2024) ist es im Oasenweg zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Handwerkbetriebs gekommen. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 26.09.2024, 19:00 Uhr und Donnerstag, 26.09.2024, 02:30 Uhr ereignet haben. Nach ersten Erkenntnissen drangen Unbekannte in das Objekt ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeug sowie Kupferkabel. Die ...

