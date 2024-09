Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schwissel - Tätlicher Angriff auf Joggerin - Polizei sucht zwei Motorradfahrer und weitere Zeugen

Schwissel (ots)

Am 20.09.2024 (Freitag) ist es gegen 15.30 Uhr in der Dorfstraße (Kreisstraße 12) zu einem Angriff eines Autofahrers auf eine Joggerin gekommen. Zwei Motorradfahrer verhinderten vermutlich Schlimmeres. Ein Kradfahrer verfolgte den flüchtenden Pkw-Fahrer.

Zur angegebenen Zeit lief eine 49-jährige Schwisselerin die Dorfstraße aus Richtung Schwissel kommend in Richtung Traventhal. Ihr entgegen kam ein Mann mit einem silbernen E-Pkw der Marke Polestar 2 mit Münchener Kennzeichen.

Der Mann hielt neben der Joggerin und fing mit ihr ein Streitgespräch an. Die Frau versuchte sich aus der Situation zu befreien und lief weg. Der Mann holte die Geschädigte ein und es kam dann zu einer Körperverletzung. In dieser Situation erschienen zwei Motorradfahrer, die sich erkundigten, ob alles in Ordnung wäre. Der Autofahrer ergriff dann sofort die Flucht. Einer der Motorradfahrer folgte dem Pkw, konnte diesen jedoch nicht mehr einholen.

Der Täter kann als ca. 170 - 175 cm groß und athletisch - muskulös beschrieben werden. Er trug kurze dunkelbraune Haare und hatte gebräunte Haut. Das Alter wurde mit ca. 35- 40 Jahren beschrieben. Der Mann hatte ein gepflegtes Äußeres. Als Bekleidung konnte ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt und eine dunkle Hose angegeben werden.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Bad Segeberg bittet nun die beiden Motorradfahrer und weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 04551-884-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell