POL-SE: Bad Segeberg - Jugendliche bei Gefahrenbremsung eines Linienbusses verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Montag (23.09.2024) ist um 15.10 Uhr an der Einmündung Bramstedter Landstraße und Segeberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, der als solcher zunächst nicht erkennbar war.

Zum Unfallzeitpunkt stand ein voll besetzter Linienbus an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage Bramstedter Landstraße-B 206/Segeberger Straße. Als die Ampel auf "grün" umsprang, sei der Busfahrer angefahren. Von rechts aus der Segeberger Straße näherte sich dann ein roter Pkw (VW-Caddy) und fuhr mit angeblich nicht angepasster Geschwindigkeit in die Bramstedter Landstraße ein. Der Busfahrer, der bereits angefahren war, musste nun eine Gefahrenbremsung einleiten. Beide beteiligte Fahrzeuge blieben zunächst stehen. Die Frau hielt am rechten Fahrbahnrand der Bramstedter Landstraße (Richtung Bad Segeberg) an, stieg aus und sah in Richtung des Linienbusses. Als dieser jedoch anfuhr, stieg die Frau wieder ein uns setzte ihre Fahrt in Richtung Bad Segeberg fort.

Als der Busfahrer einige Hundert Meter weiter in Richtung Wittenborn gefahren war, meldete sich eine Jugendliche, die bei der Gefahrenbremsung des Busfahrers gestürzt war. Die 15-jährige Schülerin hat sich bei ihrem Sturz nicht unerheblich an Fuß und Hüfte verletzt und wurde durch die RTW-Besatzung in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden beim Polizeirevier Bad Segeberg geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04551-884-0 gebeten.

