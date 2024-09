POL-SE: Leezen - Polizeieinsatz am Schulzentrum in Leezen - Korrekturmeldung

Wedel (ots) - Am 23.09.2024 (Montag) ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'Am Rain' zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 12.40 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten diese. Bei der Tat erlangten der oder die ...

mehr