POL-SE: Ellerbek - Einbruch in Handwerksbetrieb

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Montag (23.09.2024) ist um 15.10 Uhr an der Einmündung Bramstedter Landstraße und Segeberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, der als solcher zunächst nicht erkennbar war. Zum Unfallzeitpunkt stand ein voll besetzter Linienbus an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage ...

mehr