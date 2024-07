POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Die einmal im Monat bei der Polizei in Wildeshausen stattfindende Codierung von Fahrrädern muss am Freitag, 26. Juli 2024, ausfallen. Die weiteren Termine, die in der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5745225 verkündet wurden, finden statt. Rückfragen bitte an: Albert Seegers Polizeiinspektion ...

