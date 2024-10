POL-NE: Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher festgenommen

Dormagen (ots) - Am Sonntag (27.10.), gegen 12:30 Uhr, stieß eine 51-jährige Dormagenerin auf der L35 mit einem Baum zusammen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie mit einem nicht verkehrssicheren Fahrzeug, Bremsen und Antrieb waren offenbar nicht ordnungsgemäß betriebsbereit, in Richtung Gohr. In einem Kurvenbereich kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß ...

