Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet

Neuss / Korschenbroich / Grevenbroich / Meerbusch / Kaarst (ots)

In den vergangenen Tagen waren im Gebiet des Rhein-Kreis Neuss Einbrecher aktiv.

So versuchten mehrere Unbekannte am Freitag (25.10.), zwischen 12:20 Uhr und 12:35 Uhr, in ein Reihenhaus an der Selikumer Straße in der Neusser Innenstadt einzudringen. Nach Zeugenberichten haben fünf oder sechs junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild versucht, die Tür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen, gelangten aber nicht ins Innere.

Bereits in der Zeit zwischen Mittwoch (23.10), 11 Uhr, und Freitag (25.10.), 13:20 Uhr, waren Unbekannte in ein Haus an der Rheinstraße im Korschenbroicher Stadtteil Kleinenbroich eingedrungen. Offenbar traten sie hierzu ein Kellerfenster ein. Im Inneren wurden die Räume durchwühlt, es wurde ein Tresor entwendet, der Bargeld sowie Wertgegenstände enthalten hatte. Auch andere Wertgegenstände nahmen die Täter mit. Verlassen haben sie die Örtlichkeit möglicherweise über die Terrassentür.

Offenbar im Versuch steckengeblieben ist ein Einbruch am Freitag (25.10.) in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:45 Uhr in Grevenbroich-Elsen in der Straße "In der Herrschaft". Hier wurde offenbar vergeblich versucht, ein Fenster aufzuhebeln.

Am Freitag um 20 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher Zutritt zu einem Haus an der Anton-Holtz-Straße im Meerbuscher Stadtteil Büderich. Vermutlich über ein Fenster stiegen die Unbekannten in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten Bargeld, weitere Beute wird noch ermittelt. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Einer der Männer war etwa 40 bis 55 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß sowie von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, hellgrauen Jeans-Hosen und schwarz-weißen Sportschuhen. Sein dunkles Haar sei an den Seiten rasiert und in der Mitte zu einem Pferdeschwanz gebunden. Der andere Tatverdächtige soll demnach von ähnlichem Alter und Körperbau sein, jedoch mit kurzen, dunklen Haaren. Er soll eine schwarze Jacke, schwarze Jeans sowie schwarze Handschuhe getragen haben.

Am Freitag (25.10.) zwischen 21:15 Uhr und 23 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch, diesmal an der Tulpenstraße in Neuss-Reuschenberg. Über ein Fenster im ersten Stock verschafften sich die Täter Zutritt, ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, auf Samstag (26. 10.), 10:30 Uhr, gelangten Einbrecher in ein Haus an der Joenstraße in Korschenbroich-Glehn. Der oder die Täter schlugen offenbar eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses ein und durchwühlten im Inneren die Räume. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Samstag gegen 19:45 ereignete sich an der Hasselstraße im zu Kaarst gehörenden Stadtteil Holzbüttgen ein weiterer Einbruchsversuch. Die Täter brachen ein Loch in ein Kellerfenster, drangen offenbar jedoch nicht in die Räumlichkeiten ein.

An der Kupferstraße in Kaarst kam es zu einem weiteren Einbruch, im Zeitraum zwischen Sonntag (20.10.), 12 Uhr, und Sonntag (27.10.), 12 Uhr. Über einen Wintergarten gelangten die Unbekannten ins Gebäude, sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen einen Wandtresor.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen. Im Schutze der nun immer früher anbrechenden Dunkelheit sind Einbrecher vermehrt aktiv. Sie suchen nach leeren Objekten - eine Anwesenheitssimulation, etwa in Form von per Zeitschaltuhr gesteuerter Beleuchtung, kann helfen, sie abzuschrecken. Wichtig ist außerdem eine ausreichende mechanische Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Einstiegsmöglichkeiten. Hierzu berät die Polizei kostenlos und herstellerneutral Mieter und Hausbesitzer vor Ort. Ein entsprechender Termin kann vereinbart werden unter der Rufnummer 02131 3000.

