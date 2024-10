Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach illegalem Fahrzeugrennen

Neuss (ots)

Am 27.10.2024, um 02:17 Uhr kam es in Neuss auf der Düsseldorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei befuhr ein 19-jähriger Neusser mit seinem Pkw neben einem 21-jährigen Neusser ebenfalls mit seinem Pkw die Düsseldorfer Straße aus Richtung Düsseldorf-Heerdt kommend, in FR Neuss Innenstadt. Beide beschleunigten und kollidierten miteinander. Der 19-jährige kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast der Oberleitung der dort fahrenden Straßenbahn. Der 21-jährige kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Fahrzeug des 21-jährigen befanden sich weiterhin ein 20-jähriger Grevenbroicher und ein ebenfalls 19-jähriger Neusser. Alle beteiligten Personen wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die Düsseldorfer Straße in beide Richtungen gesperrt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass eine dort im Unfallbereich befindliche Lichtsignalanlage beschädigt wurde.

Die beiden beteiligten Pkw wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen beide Fahrzeugführer eingeleitet.

