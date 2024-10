Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Warnung vor Betrügern

Dormagen / Grevenbroich (ots)

Achtung, Betrüger: Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor Betrugsversuchen, die in jüngster Zeit gehäuft vor allem in Grevenbroich und Dormagen auftreten. Über das Telefon, das Internet und auch an der Haustür versuchen Verbrecher, zumeist ältere Menschen um Geld, Wertgegenstände oder sensible Daten, beispielsweise Kontoinformationen zu bringen. So rufen etwa falsche Bankmitarbeiter bei den Opfern an, häufig unter dem Vorwand, widerrechtliche Abbuchungen verhindern zu wollen. Doch am Telefon erfragen die Betrüger unterschiedlichste Informationen, um anschließend selbst Geld abbuchen zu können.

Ein weiterer Trick läuft über Handelsplattformen wie Ebay-Kleinanzeigen. Hier werden Zahlungen per Paypal an "Familie und Freunde" eingefordert und anschließend keine Ware versandt - aufgrund des fehlenden Käuferschutzes ist eine Rückforderung nicht mehr möglich. Sollten Sie etwas über Online-Plattformen erwerben, dann wickeln Sie die Zahlungen über geschützte Bezahlverfahren ab.

Auch Chat-Nachrichten angeblicher Familienmitglieder von unbekannten Nummern kommen immer wieder vor. Von den angeblichen Verwandten wird dann um eine Überweisung gebeten. Auch hierbei handelt es sich um Betrug!

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Legen Sie im Zweifelsfall auf und kontaktieren Sie etwa Ihre Familienmitglieder oder Ihr Geldinstitut auf den bekannten Wegen. Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

