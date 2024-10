POL-NE: Toyota Lexus in Neuss entwendet

Grevenbroich (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (23.10.), 16 Uhr, und Donnerstag (24.10.), 8 Uhr, haben Unbekannte am Hemmerdener Weg in Grevenbroich-Wevelinghoven eine Radaranlage der Stadt Grevenbroich beschädigt. Der oder die Täter haben unter anderem Aufkleber auf die Sichtfenster angebracht, außerdem wurden die Schlösser vermutlich mit Sekundenkleber verstopft. Die Aufkleber kommunizieren politische ...

