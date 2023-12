Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll kontrolliert Kioske in Bremen

Unversteuerte Tabakwaren und Drogen sichergestellt

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Samstag, 23. Dezember 2023 im Bremer Stadtgebiet Kioske überprüft und dabei in zwei Läden insgesamt rund 2400 Stück unversteuerte Zigaretten, mehr als 6 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak und weitere unversteuerte Erzeugnisse, die der Tabaksteuer unterliegen, sichergestellt. Der Steuerschaden beläuft sich auf etwa 1500,00 Euro. Zudem wurden über 120 Gramm fertig für den Verkauf zubereitete Hanfprodukte beschlagnahmt, die im Verdacht stehen, unter das Betäubungsmittelgesetz zu fallen. In einem dieser Kioske wurde zudem eine geladene Schreckschusspistole sichergestellt, für die der Kioskbetreiber keine erforderliche Berechtigung vorweisen konnte.

"Der Zoll ist für die Erhebung der Tabaksteuer zuständig. Daher kontrollieren wir regelmäßig Kioske nach Waren, die der Tabaksteuer unterliegen. Immer wieder stellen wir dabei Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht fest", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Die sichergestellten Waren wurden zum Teil im Verkaufsraum, zum Teil aber auch in Lagerräumen versteckt vorgefunden", führt Tödter fort.

Gegen die Kioskbetreiber wurden noch vor Ort Steuerstrafverfahren eingeleitet.

