POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Marklohe (ots) - (bch) Am 20.02.2024 gegen 17:00 Uhr kommt es auf der Oyler Landstraße in 31608 Marklohe an der Auffahrt B6 (Fahrtrichtung Hannover) zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin wird bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Hoya Hasseler Steinweg 4 27318 Hoya ...

