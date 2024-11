PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ladendieb leistet Widerstand +++ Exhibitionistische Handlung +++ Skulptur mit rechtem Symbol beschmiert +++ Pkw zerkratzt +++ Fußgängerin von Bus erfasst +++ Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Ladendieb leistet Widerstand, Schwalbach, Marktplatz, Montag, 04.11.2024, 10.30 Uhr

(ro)Am Montagmorgen leistete in Schwalbach ein renitenter Ladendieb bei seiner Kontrolle Widerstand und verletzte zwei Polizisten.

Gegen 10:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Drogeriemarkt am Marktplatz gerufen, da dort ein Mann wiedererkannt worden war, der schon als Ladendieb aufgefallen ist. Beim Eintreffen der Beamten wurde ihnen von einem Mitarbeiter der 44-Jährige gezeigt, welcher zuvor Parfümflaschen im Wert von über 200 Euro aus den Regalen entnommen hatte und dabei beobachtet worden war. Der Dieb legte beim Erblicken der Beamten die Ware wieder zurück. Während seiner Personenkontrolle trat und schlug er mehrfach um sich und traf die beiden Polizisten. Außerdem beleidigte er den Mitarbeiter der Drogerie. Der 44-Jährige musste zu Boden gebracht und zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle gebracht werden. Im Anschluss daran wurde er wieder entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die beiden Beamten wurden durch die Schläge und Tritte leicht verletzt.

2. Exhibitionistische Handlung, Eschborn-Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße, Montag, 04.11.2024, 17 Uhr

(ro)Am Montagnachmittag hat sich ein Mann in Eschborn-Niederhöchstadt entblößt und an seinem Glied manipuliert. Gegen 17 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei den Exhibitionisten, welcher in der Georg-Büchner-Straße in der Nähe einer Sportanlage gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert hätte. Nun sei er in Richtung Feld geflüchtet. Sofort wurde nach dem Mann gefahndet. Er konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Außerdem habe er eine schwarze Sonnenbrille getragen.

Hinweise zu dem besagten Mann nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Skulptur mit rechtem Symbol beschmiert, Eschborn-Niederhöchstadt, Montgeronplatz, Sonntag, 03.11.2024, 10.30 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Skulptur in Eschborn mit einem rechtsextremen Symbol beschmiert. Ein Zeuge stellte am Sonntag gegen 10.30 Uhr ein aufgemaltes Hakenkreuz an der Skulptur auf dem Montgeronplatz fest und meldete dies der Polizei. Die Entfernung wurde umgehend veranlasst.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, nimmt die Kriminalpolizei diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Pkw zerkratzt, Hofheim-Langenhain, Luisenweg, Samstag, 02.11.2024, 14 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 10 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Langenhain haben Unbekannte zwischen Samstag und Montag einen Pkw zerkratzt. Der blaue Ford Tourneo war zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 10 Uhr im Luisenweg in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte das Fahrzeug und verursachten Lackschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Fußgängerin von Bus erfasst, Hofheim, Alte Bleiche, Montag, 04.11.2024, 20.20 Uhr

(ro)Am Montagabend wurde in Hofheim eine Fußgängerin von einem Bus erfasst und hierbei schwer verletzt. Der 64-jährige Fahrer des Linienbusses hatte gegen 20.20 Uhr am Hofheimer Busbahnhof gehalten und fuhr an, um eine Fahrt fortzusetzen. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 23-jährige Frau noch einsteigen und klopfte an einer Scheibe des anfahrenden Busses. Hierbei wurde die seitlich neben dem Bus laufende Frau von diesem erfasst und schwer verletzt. Zur weiteren Behandlung brachte der Rettungsdienst die 23-Jährige in ein naheliegendes Krankenhaus.

6. Geparkte Pkw bei Unfallfluchten beschädigt, Kelkheim, Rettershof, Liederbach-Niederhofheim, Heidestraße, Freitag, 01.11.2024, 18 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 15 Uhr

(ro)In Kelkheim und Liederbach-Niederhofheim wurden in den vergangenen Tagen zwei geparkte Pkw von unbekannten Fahrzeugen beschädigt. Die Verursacherinnen bzw. die Verursacher flüchteten.

Der Besitzer eines blauen VW T-Roc parkte diesen am Sonntag zwischen 13.45 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz am "Rettershof"in Kelkheim. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim wurde ein gelber in der Heidestraße abgestellter VW Transporter zwischen Freitagabend und Montagnachmittag ebenfalls vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeugs gestreift. Auch hier flüchtete die bzw. der Verantwortliche. Die Schäden an der linken Fahrzeugseite am Transporter werden auf 3.000 Euro geschätzt.

Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit dem Verkehrsdienst in Verbindung.

7. Beschädigtes Fahrzeug gesucht, Bad Soden, Kronberger Straße, Freitag, 01.11.2024, 14.20 Uhr bis 14.50 Uhr

(ro)Am Freitag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Soden. Die Polizei sucht nun nach einem Pkw, der durch den Unfall beschädigt worden sein könnte.

Eine 66-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem grauen VW Golf zwischen 14.20 Uhr und 14.50 Uhr die Kronberger Straße ab Höhe der Hausnummer 36 in Richtung Innenstadt. Hierbei streifte sie nach eigenen Angaben mit ihrem rechten Außenspiegel vermutlich den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich die 66-Jährige zunächst vom Unfallort, ohne nach einem möglichen Schaden am geparkten Pkw zu kümmern. Die Fahrerin des Golfs meldete den Unfall später bei der Polizei.

Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises bittet nun die Besitzerin bzw. den Besitzer des vermeintlich beschädigten Fahrzeugs sowie Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell