Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheunenbrand

Geilenkirchen-Beeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (1. August) geriet in der Straße Am Mühlenhof aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15.30 Uhr in einer Scheune ein Stromverteilerkasten in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

