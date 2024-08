Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftradfahrer kommt bei Flucht vor der Polizei zu Fall

Hückelhoven (ots)

Am Freitagmorgen (2. August) fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Neckarstraße gegen 02.30 Uhr der Fahrer eines Leichtkraftrads auf, der ohne Helm unterwegs war. Am Krad war zudem kein Kennzeichen angebracht. Auf die deutlichen Anhaltezeichen der Polizeibeamten reagierte der Fahrer nicht, sondern flüchtete über die Neckarstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße und im weiteren Verlauf über einen Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Weserstraße. Am Ende des Wirtschaftswegs bremste der Kradfahrer plötzlich, wodurch es zu einer leichten Berührung zwischen dem Zweirad und dem dahinterfahrenden Streifenwagen kam. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte er kurz darauf wieder entlassen werden. Erste Ermittlungen ergaben mögliche Gründe für die Flucht des jungen Mannes. Der 21 Jahre alte Hückelhovener stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte auch Betäubungsmittel mit sich. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Drogen sichergestellt. Außerdem bestand gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot. Da vor Ort die Eigentumsverhältnisse des Leichtkraftrads nicht geklärt werden konnten und der Verdacht des Diebstahls vorlag, wurde das Zweirad zudem sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg.

