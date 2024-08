POL-HS: Ford Kuga entwendet

Heinsberg (ots) - Am Donnerstag, 1. August, ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße 56 aus Richtung Selfkant kommend in Fahrtrichtung Autobahn 46 in Höhe der Abfahrt Waldenrath ein Verkehrsunfall. Ein Bus, in dem sich 18 Personen befanden, war aufgrund einer Panne liegen geblieben. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies nicht und prallte gegen das Heck des Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde der ...

