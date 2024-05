Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Drievordener Straße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Dabei überquerte ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw samt Anhänger in Höhe der Straße Haverlandweg unvermittelt die Fahrbahn. Die Fahrerin eines Seat Ibiza, die die K313 in Richtung Schüttorfer Straße befuhr, musst daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam der Pkw von der Straße ab und stieß gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen des Unfalles sowie der unbekannte Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell