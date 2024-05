Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Werkzeug gestohlen

Haselünne (ots)

Zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge in einem Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell