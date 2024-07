Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240723 - 0742 Frankfurt - Niederursel: 11 Mülleimer abgebrannt

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Montag (22.Juli 2024) auf Dienstag (23.Juli 2024) zündete ein unbekannter Täter insgesamt 11 Mülleimer in Niederursel an.

Gegen 02:45 Uhr bemerkten Zeugen den Brand mehrerer Mülleimer im Martin-Luther-King-Park. In dem Park brannten diverse Mülleimer, im angrenzenden Praunheimer Weg stellten Polizeibeamte noch weitere brennende Mülltonnen fest, welche dort zur Abholung rausgestellt waren.

Der Brand wurde gelöscht, es lag zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für umliegende Gebäude vor.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise bezüglich des unbekannten Täters oder der unbekannten Täterin geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06975551599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

