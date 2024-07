Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240723 - 0741 Frankfurt - Bockenheim: Brandstiftung an zwei PKW

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagabend zündete ein bislang unbekannter Mann zwei geparkte Autos in Bockenheim an. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei.

Der Besitzer einer der beiden Wagen bemerkte den Brand seines zuvor geparkten Fahrzeuges gegen 23:10 Uhr im Bereich der Ginnheimer Landstraße unter der Autobahn A66. Ein zweites Fahrzeug, welches einige Meter entfernt war, stand ebenfalls in Vollbrand. Ausserdem lehnte ein E-Scooter an einem der Fahrzeuge, dieser wurde auch beschädigt.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten Spuren, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung deuten, an den Fahrzeugen sichern. Der Brand konnte gelöscht werden, ohne dass weiterer Schaden entstand, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell