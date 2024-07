POL-F: 240722 - 0738 Frankfurt - Dornbusch: Schock-SMS: Betrüger schlagen zu - Polizei warnt

Frankfurt (ots) - (ha) Zwei Taschendiebe sprachen den Geschädigten in der Nacht von Samstag (20. Juli 2024) auf Sonntag (21. Juli 2024) gegen 03:00 Uhr zunächst im Bereich der Taunusanlage an. Unmittelbar darauf entriss einer der beiden dem Mann seine schwarze Tasche und die Tatverdächtigen rannten in ...

mehr