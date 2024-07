Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240722 - 0737 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebe bestehlen 47-Jährigen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei Taschendiebe sprachen den Geschädigten in der Nacht von Samstag (20. Juli 2024) auf Sonntag (21. Juli 2024) gegen 03:00 Uhr zunächst im Bereich der Taunusanlage an. Unmittelbar darauf entriss einer der beiden dem Mann seine schwarze Tasche und die Tatverdächtigen rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke sportliche Statur, schwarzes lockiges Haar; trug ein rotes T-Shirt, eine schwarze Nike Jogginghose und weiße Turnschuhe.

2. Täter: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare; trug ein dunkles T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise bezüglich der beiden Männer geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell