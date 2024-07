Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240722 - 0736 Frankfurt - Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision zweier Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagnachmittag (21. Juli 2024) kam es in Sachsenhausen zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 76-jähriger Mann verstarb.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Radfahrer gegen 14:55 Uhr die Vorfahrt des 76-Jährigen im Bereich Sachsenhäuser Landwehr / Scheerwaldschneise missachtet haben. In Folge der Kollision sei der 76-Jährige daraufhin von seinem Rad gestürzt und mit dem Kopf gegen einen Stein geschlagen.

Verständigte Polizeibeamte und Rettungskräfte erschienen kurz darauf an der Örtlichkeit. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann im späteren Verlauf in einem umliegenden Krankenhaus.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallgeschehens dauern an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

