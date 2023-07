Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Weimar (ots)

Bereits am vorletzten Wochenende, in der Nacht von Samstag, 15.07.2023 zum Sonntag versuchte ein unbekannter Täter auf dem Theaterplatz die abgelegte Handtasche einer Frau zu entwenden. Die 38-Jährige bemerkte dies und wirkte verbal auf den Mann ein, so dass dieser von seinem Vorhaben abließ. In der Folge entwendete der Unbekannte eine weitere Handtasche von einer anderen, derzeit nicht bekannten Frau. Die Handtasche wurde von dem Mann durchwühlt und anschließend nahe des Tatortes versteckt. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er zeigte der Frau den Ablageort der Tasche. Ob etwas aus der Tasche entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei ist auf der Suche nach der nichtbekannten Frau, deren Handtasche entwendet wurde. Sie und weitere Zeugen werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.

