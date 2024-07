POL-F: 240721 - 0733 Frankfurt - Eschersheim: Bedrohung mehrerer Kinder - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - Die Fahndung nach der 14-jährigen Linda N. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte am Freitag (19.07.2024) angetroffen werden. Es liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf eine Straftat vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 ...

