POL-MTK: #AktionSchutzschild - Fachfortbildung im Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

Fachfortbildung im Main-Taunus-Kreis gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt an Kindern, Hofheim, 29.10.2024

Mit der regionalen Umsetzung der hessenweiten #AktionSchutzschild - "Brich dein Schweigen" fand am 29. Oktober im Landratsamt Hofheim eine wichtige Präventionsveranstaltung für Fachkräfte aus Kindergärten und Grundschulen des Main-Taunus-Kreises statt.

Die Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion, Kriminaloberkommissarin Jacqueline Hemmerich, organisierte die Fortbildung im Kreis, um über sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt an Kindern aufzuklären und die pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Verdachtsfällen zu schulen. Ziel war es, frühzeitig auf Anzeichen zu reagieren und Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten, in dem sie sich öffnen und über ihre Erfahrungen sprechen können.

Zu Beginn des Fachtages richtete die Leiterin der Polizeidirektion Main-Taunus, Leitende Kriminaldirektorin Carina Lerch, ein Grußwort an die rund 80 Teilnehmenden: "Ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind, das wir vor sexuellem Missbrauch schützen können, jede Anstrengung wert ist, und das sage ich nicht nur als Polizistin, sondern auch als Mutter. Mit Ihnen sitzt hier eine Zielgruppe, die in ihrem Alltag sehr viel mit Kindern zu tun hat - daher mein Appell: Schauen Sie hin und hören Sie bitte zu, wenn sich Kinder an Sie wenden oder Sie Anzeichen erkennen".

Der Moderator des Nachmittags, Polizeihauptkommissar Christian Schneider, begrüßte fünf Referentinnen. Die polizeiliche Jugendkoordinatorin führte in das Thema ein und ging dabei umfassend auf verschiedene Aspekte ein:

"Wer sind die Täterinnen und Täter und wie gehen sie vor? Wo findet Missbrauch statt? Wie geht die Hessische Polizei gegen den sexuellen Missbrauch an Kindern vor?

Ulrike Lohre vom Jugendamt informierte zum Thema Verdachtsabklärung bei sexueller Gewalt und Kindeswohlgefährdung durch ihre Behörde. Über Schutzkonzepte und Präventionsmöglichkeiten in der Schule sprach die Schulpsychologin Luisa Baillé vom Staatlichen Schulamt Groß-Gerau. Martina Schött von Wildwasser Wiesbaden e.V. berichtete aus Sicht einer Fachberatungsstelle. Eindrucksvoll war hier ein reales und anonymisiertes Fallbeispiel, anhand dessen sie ihre Arbeit praxisnah erläuterte. Auch Anne Vohmann (Fachstelle gegen sexuelle Gewalt im Main-Taunus-Kreis) erläuterte das Beratungs- und Therapieangebot ihrer Fachstelle bei sexueller Gewalt gegen die Jüngsten.

In kurzweiligen sowie praxisnahen Vorträgen wurden die Teilnehmenden umfassend über präventive Maßnahmen, rechtliche Aspekte, Unterstützungs- und Beratungsangebote und den bestmöglichen Umgang mit Verdachtsfällen aus verschiedenen Blickwinkeln informiert. Die Polizeidirektion dankt den Referentinnen, den unterstützenden Institutionen sowie allen Teilnehmenden für ihr Engagement, ihren Austausch und ihre Expertise.

Der Leiter des Sachgebiets Prävention, Polizeihauptkommissar Florian Meerheim, betonte, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, Kindern zu helfen und wies auf die Homepage www.hilfe-portal-missbrauch.de hin.

Die Rückmeldungen der zahlreichen Fachkräfte und das Medieninteresse zeigten, dass hier ein Fortbildungsthema angeboten wurde, das auf ein breites Interesse stieß.

