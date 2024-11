PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld aus Arztpraxis entwendet +++ Einbrecher unterwegs +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Fahrradfahrer stiehlt Portemonnaie +++ Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet zunächst +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Bargeld aus Arztpraxis entwendet, Schwalbach, Marktplatz, Mittwoch, 06.11.2024, 14.15 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 7.30 Uhr

(ro)Von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe eine Arztpraxis in Schwalbach heimgesucht. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Praxis am Marktplatz und durchsuchten die Räume nach Bargeld. Mit einer Geldkasse in der sich über 200 Euro befanden, flüchteten die Diebe unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher unterwegs, Bad Soden, Schubertstraße, Donnerstag, 07.11.2024, 16 Uhr bis 20.50 Uhr,

(ro)In Bad Soden waren am Donnerstag Einbrecher unterwegs.

Die Täter hebelten zwischen 16 Uhr und 20.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße auf und drangen so ins Innere ein. Hier durchwühlten sie die Wohnräume und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen, bevor sie die Flucht antraten.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Sulzbach in Verbindung.

3. Fahrzeug aufgebrochen, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Donnerstag, 07.11.2024, 19.15 Uhr bis 21 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend haben Unbekannte ein Fahrzeug in Eschborn aufgebrochen.

Der weiße Kia Ceed war zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Düsseldorfer Straße abgestellt. In diesem Zeitraum schlugen Unbekannte eine Fahrzeugscheibe ein und entnahmen eine im Pkw befindliche Handtasche, in der sich eine Geldbörse sowie ein Tablet befanden. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung, sollten Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Sache hilfreich sind.

4. Fahrradfahrer stielt Portemonnaie, Hofheim, Langenhain, Usinger Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 12.25 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Langenhain hat ein Fahrradfahrer das Portemonnaie einer Spaziergängerin gestohlen.

Gegen 12.25 Uhr war die 38-jährige Eppsteinerin im Feld nahe der Usinger Straße spazieren, als ihr ein vorbeifahrender Fahrradfahrer die Geldbörse entwendete, die sie in der Hand hielt. Der Radfahrer sei mit schwarzem Oberteil, schwarzer Jogginghose und schwarzen Turnschuhen bekleidet auf einem Mountainbike unterwegs gewesen.

Die Polizei in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet zunächst, Kelkheim, Ruppertshain, Am Steinbruch, Donnerstag, 07.11.2024, 16.15 Uhr

(ro)In Kelkheim-Ruppertshain verursachte ein betrunkener Fahrer einen Unfall und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger in einem Kia Sportage die Straße "Am Steinbruch" in Richtung Robert-Koch-Straße. Als dieser verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihm ein 42-jähriger Fahrer eines Audi A5 auf. Direkt im Anschluss wollte der Kia-Fahrer die Fahrbahn frei machen und fuhr daher ein Stück weiter, bevor es wieder verkehrsbedingt anhalten musste. Auch hier touchierte der Audi-Fahrer das Heck des Kia. Der Fahrer des A5 entfernte sich sodann schnell von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei informiert. Die alarmierten Beamten konnten den Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung in seinem Fahrzeug antreffen. Schnell war der Grund für das Auffahren klar, ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Der Mann musste sich auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abnehmen lassen, seine Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

6. Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt, Hofheim, Lorsbach, Hofheimer Straße, Donnerstag, 07.11.2024, 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend wurde ein Hofheim ein geparkter Pkw beschädigt, der Verursachende flüchtete. Der Besitzer hatte seinen weißen Audi A3 zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr in Lorsbach in der Hofheimer Straße in Höhe der Hausnummer 35 abgestellt. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Geparkten vermutlich beim Vorbeifahren. Die Fahrerin bzw. der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Regionale Verkehrsdienst nimmt Hinweise zum Unfall unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

