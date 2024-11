PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet +++ Einbrecher unterwegs +++ Milchautomaten aufgebrochen +++ Einbruch in Lieferantenfahrzeug +++ In den Gegenverkehr geraten - vier Verletzte

Hofheim (ots)

1. Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet, Hofheim, Liederbacher Weg, Samstag, 09.11.2024, 2.45 Uhr

(ro)Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Polizisten in Hofheim einen alkoholisierten Pkw-Fahrer, zwei Beamte wurden bei seiner Festnahme verletzt. Gegen 2 Uhr fiel einer Streife ein Audi in der Straße "Am Wandersmann" auf, der in einer Kurve fast von der Fahrbahn abkam. Die Beamten hielten den Fahrer an und stellten schnell fest, dass dieser noch Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,8 Promille. Der Audi-Fahrer wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Beim Aussteigen vor der Dienststelle riss der Mann sich los und wollte fliehen. Ein Beamter stürzte bei der Nacheile und verletzte sich leicht. Sein Kollege konnte den Flüchtigen schließlich festnehmen, wurde aber hierbei bei einem Gerangel mit diesem ebenfalls leicht verletzt. Der Beamte setzte bei der Festnahme seinen Schlagstock ein, der Aggressor wurde nicht verletzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann wieder seines Weges gehen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

2. Schmuck und Bargeld gestohlen, Bad Soden, Neuenhain, Am Haag, Sonntag, 10.11.2024, 17.15 Uhr bis 21.30 Uhr

(ro)In Bad Soden waren am Sonntag Einbrecher unterwegs.

Die Täter hebelten im Schutz der Dunkelheit zwischen 17.15 Uhr und 21.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Haag" auf und drangen so ins Innere ein. Hier durchwühlten sie die Wohnräume und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen, bevor sie die Flucht antraten.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Sulzbach in Verbindung.

3. Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Bad Soden, Königsteiner Straße, Samstag, 09.11.2024, 3.36 Uhr

(cm)Samstagnacht gelangte ein Unbekannter in ein Lebensmittelgeschäft in der Königsteiner Straße und verursachte dabei Sachschaden. Der Täter verschaffte sich nach ersten Erkenntnissen um 3.36 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft, indem er die Haupteingangstür mittels körperlicher Gewalt öffnete. Hierbei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche circa 170-185cm große Person handeln. Er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise zu dem Täter nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2079-0 entgegen.

4. Aufbruch von zwei Milchautomaten, Sulzbach, Im Brühl, Montag, 11.11.2024, 0.47 Uhr

(cm)In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sich zwei unbekannte Täter auf das Grundstück eines Milchbauern "Im Brühl" und brachen die dortigen Milchautomaten auf. Um 0.47 Uhr betraten die beiden Diebe nach ersten Erkenntnissen das Grundstück des geschädigten Sulzbachers und hebelten die Automaten auf, um an die darin befindlichen Geldkassetten zu gelangen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. An den Automaten entstand Sachschaden. Ein Täter soll männlich, zwischen 1,70 bis 1,90 Meter groß und von normaler Statur sein. Er wird mit braunen langen Haaren beschrieben und trug eine schwarze Jogginghose der Marke "Adidas", einen weißen Pullover mit einem schwarzen Streifen mit Aufschrift "ICON" an den Ärmeln, eine schwarze Weste sowie eine schwarze Kappe und einen schwarzen Schal. Sein Komplize soll gleich groß und von normaler Statur sein. Er hatte sehr kurze schwarze Haare (Stoppeln) und trug schwarze Ober- und Unterbekleidung. Die Polizei bittet Hinweisgeber sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Einbruch in Lieferantenfahrzeug, Eppstein, Eppenhainer Weg, Freitag, 08.11.2024, 15.15 Uhr bis Freitag, 08.11.2024, 15:.30 Uhr

(cm)Am Freitagnachmittag kam es in Eppstein zu einem Einbruch in ein Lieferantenfahrzeug. Der Fahrer eines weißen Fiat Ducato hatte sein Fahrzeug um 15.15 Uhr im Eppenhainer Weg geparkt. Als er etwa 15 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren des Fahrzeuges war sein Portemonnaie mit Bargeld in Höhe von circa 400 Euro entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Kelkheim unter (06195) 67 49-0 entgegen.

6. In den Gegenverkehr geraten - vier Verletzte, Hofheim, Lorsbach, Landesstraße 3011, Freitag, 08.11.2024, 21.20 Uhr

(ro)Im Bereich Hofheim-Lorsbach kam es auf der Landesstraße 3011 am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer war in einem Hyundai auf der L3011 in Richtung Eppstein unterwegs, als er gegen 21.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem ihm entgegenkommenden Santana Jimny kollidierte. Ein hinter dem Santana fahrender 30-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes noch dem Hyundai auf. Der 72-jährige Fahrer des Santana wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, seine beiden Mitfahrer leicht. Ebenso wurde der Hyundai-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf knapp 20.000 Euro beläuft. Der Hyundai sowie der Santana mussten abgeschleppt werden, der Mercedes war noch fahrbereit.

