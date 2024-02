Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in Blankenahin

Blankenhain (ots)

Vermutlich am Freitag in den Abendstunden ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Blankenhain, Vor dem Buckel 1. Hier kam der Unfallverursacher aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Zaunsfelder eines am Unfallort befindlichen Spielplatzes erheblich. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne den Unfall zu melden. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell