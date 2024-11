PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streifenwagen angegangen +++ Einbrecher von Anwohnerin ertappt +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Felgendiebe in Hofheim unterwegs

Hofheim (ots)

01. Streifenwagen angegangen, Schwalbach am Taunus, Mittwoch, 13.11.2024, 23:31 Uhr

(ms) Am späten Mittwochabend wurden ein Polizeibeamter und ein 51-jähriger Mann in Schwalbach bei einer Personenkontrolle verletzt. Gegen 23:30 Uhr schlug der 51-Jährige aus Schwalbach mit der Faust offensichtlich grundlos gegen die Fahrerscheibe eines Streifenwagens der Polizei in Eschborn. Daraufhin wurde der Mann durch die im Streifenwagen sitzenden Polizeibeamten einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Personenkontrolle kam der Angreifer den Weisungen der Polizeibeamten nicht nach und griff die Polizisten an. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Mann Widerstand. Der Mann aus Schwalbach wurde im Krankenhaus versorgt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

02. Einbrecher von Anwohnerin ertappt, Schwalbach am Taunus, Karlsbader Straße, Mittwoch, 13.11.2024, 17:35 Uhr

(ms) Am späten Mittwochnachmittag wurde in Schwalbach ein Einbrecher von der Bewohnerin im Haus auf frischer Tat ertappt. Um 17:35 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Karlsbader Straße in ihrem Einfamilienhaus unangenehm überrascht. Der männliche Täter hatte ein Fenster aufgehebelt und war dadurch in die Wohnräume im Erdgeschoss gelangt. Die Geschädigte hielt sich im ersten Obergeschoss auf und traf dort auf den Einbrecher. Dieser ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht. Der Täter kann als ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit schwarzen Kleidungsstücken in Form von einer Wollmütze, Schlauchschal, Jacke und Hose beschrieben werden. In Tatortnähe kam es am Mittwoch in der Schulstraße zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 zu melden.

03. Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Eppsteiner Straße, Mittwoch, 13.11.2024, 16:30 bis 20:00 Uhr

(ms) Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in Hofheim, bei welchem die Täter Schmuck erbeuteten. Zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Eppsteiner Straße auf und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

04. Felgendiebe in Hofheim unterwegs, Hofheim am Taunus, Nordring, Dienstag, 12.11.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 13.11.2024, 06:00 Uhr

(ms) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Hofheim bei einem Autohändler vier Kompletträder im Wert von ca. 4.500EUR entwendet. Zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr morgens demontierten unbekannte Täter im Nordring vier BMW Kompletträder von einen Neufahrzeug und stahlen diese. Hierfür überwanden sie den Zaun zum Firmengelände. Im weiteren Verlauf der Tat zerstörten die Täter eine Scheibe zum Autohaus. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell