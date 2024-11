PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann in Parkanlage zusammengeschlagen +++ Versuchter Einbruch in Bankfiliale +++ Fahrzeug gestohlen +++ Verteilerkasten mit Farbe beschmiert +++ Verkehrskontrolle auf Schulwegen

Hofheim (ots)

01. Mann in Parkanlage zusammengeschlagen, Kriftel, Brunnenweg, Donnerstag, 14.11.2024, 15:00 Uhr

(ms) Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann in einer Parkanlage in Kriftel zusammengeschlagen und verletzt. Gegen 15:00 Uhr befand sich der 29-Jährige in einer Grünanlage im Brunnenweg als dieser unvermittelt von zwei männlichen Tätern angegriffen worden sein soll. Hierbei wurde der Geschädigte am Kopf verletzt. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Die Angreifer konnten als ca. 18-20 Jahre, 175 cm groß mit braunen Augen und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Bekleidung ist eine schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose, sowie Schlauchschal und Mütze bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 zu melden.

02. Versuchter Einbruch in Bankfiliale, Eschborn, Am Stadtpfad, Dienstag, 12.11.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 08:40 Uhr

(ms) In dieser Woche wurde in Eschborn versucht in eine Bank einzubrechen. Zwischen Dienstag, 12.11.2024, 18:00 Uhr und Donnerstag, 14.11.2024, 08:40 Uhr hatten unbekannte Täter versucht in der Straße "Am Stadtpfad" die Eingangstür einer Bankfiliale aufzuhebeln. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR verursacht. In die Bank waren sie nach aktuellem Erkenntnisstand nicht gelangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

03. Fahrzeug gestohlen, Sulzbach, Im Haindell, Mittwoch 13.11.2024, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 08:30 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Sulzbach ein roter KIA Stinger im Wert von ca. 30.000EUR entwendet. Gegen 19:30 Uhr wurde das Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkstreifen in der Straße "Im Haindell" abgestellt. Als die Eigentümerin am nächsten Morgen um 08:30 Uhr zum Abstellort zurückkam, war das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden. Zuletzt waren die Kennzeichen MTK-AA 708 an dem Fahrzeug angebracht. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 zu melden.

04. Verteilerkasten mit Farbe beschmiert, Hochheim, Elisabethenstraße, Freitag, 08.11.2024 bis Mittwoch, 13.11.2024

(ms) Vergangene Woche wurde in Hochheim ein Verteilerkasten mit blauer Farbe beschmiert. Zwischen Freitag und Mittwoch wurde in der Elisabethenstraße ein öffentlich zugänglicher Verteilerkasten mit einem blauen Stift bemalt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

05. Verkehrskontrolle auf Schulwegen, Eschborn, Dörnweg, Donnerstag, 14.11.2024, 07:30 - 08:15 Uhr

(ms) Am Donnerstagmorgen wurden von Polizeibeamten der Polizeistation Eschborn Verkehrskontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung durchgeführt. Die Kontrollen erfolgten an einer Gesamtschule im Dörnweg von 07:30 Uhr bis 08:15 Uhr. In der Vergangenheit konnten bereits vermehrt Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche die dortige Busspur und Bushaltestelle vor dem Schuleingang als Haltemöglichkeit genutzt haben. Auch am gestrigen Tag wurden über 20 gleichgelagerte Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Aufgrund der festgestellten Verstöße werden auch zukünftig Kontrollmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Eschborn stattfinden, um den Schülerinnen und Schülern einen sicheren und reibungslosen Schulweg zu ermöglichen. Mit den betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrern wurden aufklärende Gespräche geführt. Hierbei zeigten diese Einsicht und Verständnis für die durchgeführten Maßnahmen.

06. Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim-Fischbach, Behringstraße, Donnerstag, 14.11.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 15.11.2024, 01:30 Uhr

(jg)Zwischen Donnerstagabend, den 14.11.2024, 17:00 Uhr und Freitagmorgen, den 15.11.2024, 01:30 Uhr verschafften sich unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Kelkheim und flohen unerkannt. Die Täter verschafften sich durch Hebeln mit einem bislang unbekannten Tatwerkzeug an einem rückwärtigen Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Behringstraße. Anschließend wurden diverse Schränke durchwühlt. Die Unbekannten konnten Wertgegenstände erbeuten und unerkannt flüchten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

07. Einbruchversuche in Einfamilienhäuser, Hofheim, Zu den Eichen und Auwald, Mittwoch, 13.11.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 18:50 Uhr

(jg)In Hofheim am Taunus gingen bei zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser zwischen Mittwoch, den 13.11.2024, 17:00 Uhr und Donnerstag, den 14.11.2024, 18:50 Uhr, die Täter leer aus. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters bei dem einen und durch das Aufhebeln einer Tür bei dem anderen Einfamilienhaus, Zugang zu den Gebäuden. Anschließend wurden diverse Innenräume durchsucht. Ohne Diebesgut flohen die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell