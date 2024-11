PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus von Sonntag, 17.11.2024

Hofheim (ots)

Sachbeschädigungen an PKW in Hofheim und Sulzbach +++ Wohnungseinbruchsdiebstahl in Eschborn +++ versuchter Einbruchdiebstahl in Schwalbach am Taunus +++ Verkehrsunfallfluchten in Flörsheim und Bad Soden +++

1. Sachbeschädigung an PKW - Kriftel, Hofheimer Straße, Samstag, 16.11.2024, 13:30 Uhr bis 16:10 Uhr

Am Samstag wurde in der Hofheimer Straße in Kriftel ein PKW beschädigt. Unbekannte Täter hatten das Panoramadach des PKW mit einem Stein eingeworfen. Der hieraus resultierende Sachschaden beträgt ca. 1000EUR.

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere werden Personen gebeten, die zur Tatzeit in der Nähe waren oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise können direkt an die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 übermittelt werden.

2. Sachbeschädigung an PKW - Sulzbach, Neuenhainer Weg, Donnerstag, 14.11.2024, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am 14.11.2024 wurde in dem Neuenhainer Weg in Sulzbach ein PKW durch das Zerkratzen der Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer stellte fest, dass an seinem Fahrzeug, ein tiefer Kratzer entlang der Fahrerseite entstanden war. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf ca. 3000EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Eschborn unter der Nummer 06196-96950 zu melden.

3. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Eschborn, Rödelheimer Straße, Samstag, 16.11.2024 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Am Samstag, den 16.11.2024 kam es in der Rödelheimer Straße in Eschborn zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Täter gelangten zwischen 13:00 und 19:00 auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Durch das gewaltsame Vorgehen des oder der Täter entstand ein Schaden von ca. 1200EUR.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Rödelheimer Straße beobachtet haben. Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196-20730 übermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Wohnungseinbrüche ernst genommen werden und appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Aktivitäten umgehend zu melden.

4. Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus - Schwalbach, Gartenstraße, Freitag, 15.11.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.11.2024, 12:15 Uhr

In dem Tatzeitraum zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 12:15 ereignete sich ein Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Schwalbach. Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeuges die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt. Durch die Hebelversuche entstand ein Schaden an der Hauseingangstür, welcher sich auf ca. 200EUR beläuft.

Sachdienliche Hinweise können bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196-95960 gemeldet werden.

5. Verkehrsunfallflucht, Flörsheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 11, Samstag, 16.11.2024, 22:35 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 00:14 Uhr

In dem Zeitraum zwischen dem 16.11.2024, 22:35 Uhr und dem 17.11.2024, 00:14 Uhr kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Flörsheim zu einem Verkehrsunfall. Das am linken Fahrbahnrand parkende Fahrzeug wurde durch das Fahrzeug des Unfallverursachers beschädigt. Infolgedessen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, Hinweise an den Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192-20790 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht, Bad Soden-Neuenhain, Rother Weingartenweg, Donnerstag, 14.11.2024, 21:45 Uhr bis Freitag, 15.11.2024, 12:45 Uhr

Zwischen Donnerstag, den 14.11.2024, 21:45 Uhr und Freitag, den 15.11.2024, 12:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in dem Rother Weingartenweg in Bad Soden-Neuenhain. An dem parkenden PKW entstand am Radkasten der Beifahrerseite infolge des Verkehrsunfalls eine Beschädigung von ca. 1000EUR. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten als solcher nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Regionale Verkehrsdienst bittet um sachdienliche Hinweise, welcher unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegengenommen werden.

