POL-MTK: Körperliche Auseinandersetzung +++ Trickdieb erbeutet Halskette +++ VW Transporter entwendet +++ Einbrecher stehlen Schmuck +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Seat beschädigt

1. Körperliche Auseinandersetzung, Liederbach, Niederhofheim, Feldstraße, Montag, 18.11.2024, 20 Uhr

(ro)Am Montagabend kam es im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 20 Uhr geriet ein 28-Jähriger mit zwei Unbekannten vor einer Scheune in der Feldstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ihm das Duo gegen den Kopf. Als der Geschlagene vor den beiden Aggressoren wegrannte, entfernten diese sich in unbekannte Richtung. Die Männer konnten von den alarmierten Streifen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bei einem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen, 40 bis 45 Jahre alten Mann mit dicklicher Statur gehandelt haben. Er hatte kurze Haare und trug eine schwarze Lederjacke sowie eine Jeans. Sein Begleiter soll circa 40 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einer grauen Trainingshose, weißen Schuhen und einer grauen Jacke, unter der er ein braunes Jackett trug, bekleidet. Beide sollen polnisch gesprochen haben. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Trickdieb erbeutet Halskette, Flörsheim, Wickerer Straße, Freitag, 15.11.2024, 17.15 Uhr

(ro)In Flörsheim hat ein Trickdieb am Freitag eine Halskette erbeutet. Der Unbekannte verwickelte eine Seniorin um 17.15 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Einkaufscenter in der Wickerer Straße geschickt in ein Gespräch. Hierbei bot der Dieb der Flörsheimerin Schmuck an und kam ihr dabei sehr nahe. Unbemerkt ließ er dabei die Halskette der Frau mitgehen. Bevor der Diebstahl der Seniorin auffiel, hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. Beschrieben wurde der Täter als etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur, südländisch aussehend mit dunklem Teint und dunklem, schütternem Haar, das seitlich über die Stirn gekämmt war.

Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 erbeten.

3. VW Transporter entwendet, Flörsheim, Weilbach, Industriestraße, Montag, 18.11.2024, 10.20 Uhr

(ro)Am Montagmorgen haben Diebe einen Transporter in Flörsheim entwendet. Der VW war in der Weilbacher Industriestraße geparkt, als die Täter sich gegen 10.20 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeug verschafften und nach ersten Ermittlungen anschließend im VW im Wert von etwa 40.000 Euro in Richtung der Bundesautobahn 66 davonfuhren. Am Transporter waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-A 6623 angebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

4. Einbrecher stehlen Schmuck, Kelkheim, Fischbach, Gartenstraße, Eppstein, Niederjosbach, Am Honigbaum, Bad Soden, Sebastian-Kneipp-Straße, Sonntag, 17.11.2024, 17 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 20.45 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen hatten es Einbrecher im Main-Taunus-Kreis auf Schmuck abgesehen.

Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach sind Unbekannte zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie hebelten die Terrassentür des Anwesens in der Gartenstraße auf, nachdem sie den Rollladen noch oben geschoben hatten. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck in bislang unbekanntem Wert, bevor sie unbemerkt flüchteten. Am Montagabend stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Eppstein-Niederjosbach fest, dass Einbrecher die Scheibe der Terrassentür des Wohnhauses in der Straße "Am Honigbaum" eingeschlagen hatten und so ins Innere gelangt waren. Auch hier hatten es die Diebe auf Schmuck abgesehen. Sie flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung.

In Bad Soden suchten unbekannte Täter am Montag zwischen 6.30 und 20.45 Uhr eine Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses heim. Sie gelangten über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in die Wohnung in der Sebastian-Kneipp-Straße. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, entfernten sich die Täter samt dem entwendeten Schmuck unbemerkt.

In allen drei Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

5. Fahrraddiebe unterwegs, Flörsheim, Obermainstraße, Bad Soden, Neuenhain, Hauptstraße, Sonntag, 17.11.2024, 23 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 5.25 Uhr

(ro)Zwischen Sonntag und Dienstag waren in Flörsheim und Bad Soden-Neuenhain Fahrraddiebe unterwegs.

In Flörsheim erbeuteten Unbekannte zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 6 Uhr ein silber-schwarzes E-Bike der Marke Winora im Wert von rund 2.000 Euro, welches im Hof eines Anwesens in der Obermainstraße unter einer Schutzplane abgestellt war.

Am Dienstagmorgen verschafften sich Fahrraddiebe im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen, nachdem sie auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße gelangt waren. Sie erbeuteten ein graues "Cube Reaction Hybrid Race 625" im Wert von über 3.300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um zwei Täter, die samt E-Bike gegen 5.25 Uhr in unbekannte Richtung flüchteten. Einer soll etwa 1,75 Meter groß und mit einer braunen Jacke gekleidet gewesen sein. Sein Komplize wird als circa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Polizeistation Flörsheim erbittet unter der Rufnummer (06145) 5476-0 sachdienliche Hinweise zum entwendeten Zweirad der Marke "Winora". Zum Diebstahl des E-Bikes in Neuenhain nimmt die Polizei in Eschborn Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Seat beschädigt, Hattersheim, Schulstraße, Donnerstag, 14.11.2024, 8.55 Uhr bis 9 Uhr

(ro)In Hattersheim hat ein unbekanntes Fahrzeug am Donnerstag einen geparkten Seat beschädigt, die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete. Gegen 8.55 Uhr hatte der Besitzer seinen gelben Seat Tarraco in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Als er nach nur fünf Minuten wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Seat an der vorderen Stoßstange beschädigt hatte. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Von der Verursacherin bzw. von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zur Unfallflucht.

