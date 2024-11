PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand bei Personenkontrolle +++ Nissan gestohlen +++ Baustellendiebe unterwegs +++ E-Bikes entwendet +++ Alkoholisiert Unfall verursacht

Hofheim (ots)

1. Widerstand bei Personenkontrolle, Kelkheim, Fischbach, Hotel Dienstag, 19.11.2024, 12.35 Uhr

(ro)In Kelkheim leistete eine Frau am Dienstag Widerstand gegenüber einer Polizeistreife. Eine 37-jährige Frau hielt sich unberechtigt in einem Hotelzimmer auf und sollte des Hotels verwiesen werden. Gegen 12.35 Uhr wurde die Polizei hinzugerufen. Die Frau konnte vor dem Hotel, welches zwischen Fischbach und Schneidhain liegt, angetroffen werden. Als sie einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, versuchte die 37-Jährige zunächst den Beamten von sich wegzustoßen, bevor sie seiner Kollegin einen Kopfstoß verpassen wollte. Die Polizistin konnte ausweichen, wurde aber im gleichen Moment vom Hund der Frau ins Bein gebissen. Die Aggressorin wurde zur Dienststelle gebracht, die sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Sie muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Die verletzte Beamtin musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

2. Nissan gestohlen, Hofheim-Wallau, Nassaustraße, Sonntag, 17.11.2024, 16.30 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 17.30 Uhr

(ro)Unbekannte haben im Hofheimer Stadtteil Wallau zwischen Sonntag und Dienstag einen Nissan gestohlen. Die Diebe machten sich zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Dienstag, 17.30 Uhr an dem in der Nassaustraße abgestellten Nissan Navara zu schaffen und entwendeten das Fahrzeug, dessen Wert auf 20.000 Euro geschätzt wird. Am Pickup waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-A 2626 angebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

3. Baustellendiebe unterwegs, Eppstein-Bremthal, Wiesbadener Straße, Montag, 18.11.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 8 Uhr

(ro)Von Montag auf Dienstag haben Diebe auf einer Baustelle in Eppstein-Bremthal zugeschlagen. Zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 8 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zur Baustelle in der Wiesbadener Straße. Mit Stahlrohren, die zu Kernbohrungen dienen, flohen die Langfinger unerkannt. Das Diebesgut hat einen ungefähren Wert von 15.000 Euro. Aufgrund des Gewichts und der Größe der Rohre ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug angerückt waren. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen auf dem Baustellengelände beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Kelkheim Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. E-Bikes entwendet, Flörsheim, Wicker, Quellenstraße, Montag, 18.11.2024, 22 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 8.30 Uhr

(ro)In der Nacht auf Dienstag haben Fahrraddiebe in Flörsheim-Wicker zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Tiefgarage und den Kellerabteilen eines Mehrparteienhauses in der Quellenstraße. Aus den Abteilen entwendeten sie zwei E-Bikes der Marken "Haibike" und "Cube" im Wert von über 7.000 Euro. Samt Fahrrädern flüchteten die Diebe unerkannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

5. Alkoholisiert Unfall verursacht, Eschborn, Sossenheimer Straße/Hauptstraße, Dienstag, 19.11.2024, 21.55 Uhr

(ro)In Eschborn kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher alkoholisiert war. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 21.55 Uhr mit seinem Opel Astra die Sossenheimer Straße in Richtung der Hauptstraße. Im Kreisverkehr touchierte der Fahrer mit seiner linken Fahrzeugseite die Verkehrsinsel, hierdurch löste sich der linke Vorderreifen des Opels. Der 55-Jährige setzte seine Fahrt trotzdem fort und kam erst in der Straße "Am Hofgraben" zum Stehen. Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei den Vorfall. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme schnell fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Schaden am Pkw wird auf über 1.000 Euro geschätzt, die Verkehrsinsel wurde nicht beschädigt. Der Mann musste die Polizisten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

