Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Autodiebstahl in der Akazienstraße.

Lippe (ots)

Von Samstag (19.10.2024) auf Montag (21.10.2024) wurde in der Akazienstraße ein roter Mazda entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Samstagabend gegen 20.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 7.00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser verschwunden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem Fahrzeug. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Mazda CX-5 mit dem amtlichen Kennzeichen BI-BO 5432. Die Polizei hat umgehend eine Fahndung eingeleitet. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Akazienstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell