POL-LIP: Lage-Heiden. Versuchter Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Dienstag (22.10.2024) versuchten unbekannte Täter gegen 02.20 Uhr in eine Gaststätte in der Marktstraße einzubrechen. Die Einbrecher hebelten an einer Tür, ließen aber vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage von der weiteren Tatausführung ab. Anwohner wurden durch Geräusche geweckt und alarmierten die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

