Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kindertagesstätte.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (18.10.2024) gegen 16 Uhr bis Montag (21.10.2024) um 06.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Georg-Weerth-Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Die Täter entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich sowie mindestens ein iPad. Zudem richteten sie erheblichen Sachschaden an. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Georg-Weerth-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell