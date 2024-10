Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Raub in Wohnung.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (21.10.2024) drang gegen 15:45 Uhr ein unbekannter Mann gewaltsam in die Wohnung eines Ehepaares in der Posener Straße ein. Der Täter stieß den Ehemann zur Seite, warf den Rollstuhl der Ehefrau um und entwendete Goldschmuck. Der etwa 20-25 Jahre alte, ca. 1,80 m große Mann mit kräftiger Statur und kurzen Haaren flüchtete über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Der Täter verletzte beide Personen leicht.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und sicherte Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

