POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Verkehrsstreit eskaliert an Kreuzung.

Am Montagmittag (21.10.2024) kam es gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Bielefelder Straße/Oerlinghauser Straße zu einem Vorfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 28-jährige Frau überholte einen 69-jährigen Mann, was zu einer verbalen Auseinandersetzung an einer roten Ampel führte. Der Mann, verärgert über das Überholmanöver, öffnete nach ersten Erkenntnissen die Tür des Fahrzeugs der Frau und versuchte, ihr Smartphone zu nehmen. Er äußerte die Befürchtung, die Frau könnte sein Verhalten dokumentiert haben. Bei dem Gerangel um das Handy wurde die Frau leicht verletzt. Mehrere Zeugen griffen ein und zogen den Mann aus ihrem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung.

